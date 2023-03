Incendie dans une ferme : les sapeurs-pompiers mobilisés toute la nuit dans le Pays de Caux

A l'arrivée des sapeurs-pompiers, le bâtiment agricole d'environ 1000m² était totalement embrasé et le feu commençait à se propager à un deuxième bâtiment de 1500m². Quatre lances à incendie ont été déployées pour empêcher les flammes de progresser et de s'attaquer au bâtiment voisin, évacué entre-temps des animaux qu'il abritait.



Aucune victime n'est à déplorer.



Ce dimanche matin, les sapeurs-pompiers étaient toujours sur les lieux de l'intervention qui a mobilisé jusqu'à une quarantaine de sapeurs-pompiers et vingt-trois engins.