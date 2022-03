Incendie dans une entreprise de peinture au Houlme : 52 sapeurs-pompiers et 15 engins sur place

Des moyens importants (52 sapeurs-pompiers et 15 engins) ont été engagés ce vendredi matin par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) au Houlme, dans l’agglomération rouennaise.



L’intervention, qui a été déclenchée à 10h32, concerne un départ de feu dans une cabine de peinture dans un entrepôt d’environ de 500 m2 appartenant à l'entreprise Limare, spécialisée dans la peinture industrielle et située rue Richard Dufour.