Incendie dans une écurie à Mesnils-sur-Iton : les chevaux évacués à temps

Une trentaine de sapeurs-pompiers issus de six centres d'incendie et de secours (CIS) du département ont été engagés hier, lundi 27 novembre, en, début d'après-midi, pour combattre un violent incendie dans une écurie d'une structure équestre de Mesnils-sur-Iton (Eure).



L'intervention a débuté peu après 14 heures. A l'arrivée des soldats du feu, chemin du Moulin, un bâtiment de 200 m² comprenant six boxes et un stock de paille était entièrement embrasé. Les chevaux avaient été évacués avant que le feu ne se propage à l'ensemble de l'écurie, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27)..



Les sapeurs-pompiers ont éteint le feu au moyen de deux lances à eau, et procédé manuellement au retrait d'une partie du fourrage.



L'intervention a mobilisé au plus fort du sinistre jusqu'à 31 sapeurs-pompiers venus des casernes de Saint-André-de-l'Eure, Evreux, Conches-en-Ouche, Louviers, Damville et Chavigny-Bailleul. Elle s'est terminée ce mardi matin.