Incendie dans un immeuble cette nuit à Bolbec : 17 locataires, dont un blessé, mis en sécurité

Dix sept autres locataires ont été évacués et mis en sécurité, dont plusieurs au moyen d’une échelle aérienne.



Ces habitants ont été regroupés dans une salle communale ouverte par la mairie, a précisé dans la nuit le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).



Quelque 23 sapeurs-pompiers avec cinq engins ont été engagés pour combattre le sinistre. Pour l’heure, on ignore l’origine du départ de feu.



Plus d’infos à venir