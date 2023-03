Incendie dans un bâtiment de la société Ikos Environnement à Darnétal, près de Rouen

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce jeudi vers 14h30 à la société Ikos Environnement, rue de l'Avalasse à Darnétal, près de Rouen pour un début d’incendie. Il s’agissait d’un feu de cartons (environ 10 m3) dans un bâtiment de 2000 mètres carrés provoquant un dégagement important de fumées.



Le feu a été rapidement circonscrit par les 25 sapeurs-pompiers mobilisés sur les lieux avec six engins. Aucune victime n’est déplorée. Le sinistre n’aura pas d’incidence sur le fonctionnement de l’entreprise, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis 76).



Ikos Environnement est spécialisée dans le traitement et l'élimination de déchets non dangereux.