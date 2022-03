Incendie d’un hangar agricole près de Gisors : les secours face à un risque d’explosion

Un périmètre de sécurité de 250 mètres a été établi autour de ce hangar et l’’ensemble des riverains a été évacué vers une salle communale « à bonne distance ».



Les fumées dégagées par l’incendie vont faire l’objet de contrôles au moyen d’une cellule chimique, précise encore la préfecture.



Les sapeurs pompiers, dont des équipes spécialisées en risque chimique, et la gendarmerie ont été mobilisés pour sécuriser les abords du sinistre. Il est demandé à la population d’éviter ce secteur et de faciliter l’intervention des secours.



Plus d’infos à venir