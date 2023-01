Incendie d'entrepôt à Grand-Couronne : le préfet de Seine-Maritime prend la direction des opérations

L'incendie qui s’est déclaré ce lundi après-midi sur le site de Bolloré Logistics à Grand-Couronne dans un bâtiment de 20 000 m2 classé à autorisation s'est propagé à l'entrepôt voisin dans lequel sont stockés des pneus..



Le feu est parti, vers 16h30, d’une cellule de batteries au lithium dans un bâtiment où sont également entreposés des pièces détachées automobiles. A cette heure, plus de 130 sapeurs-pompiers sont engagés avec 84 engins et des équipes spécialisées en risques technologiques et chimiques. Le personnel de l’entreprise a été évacué. Aucune victime ne serait à déplorer, selon le service départemental d’incendie et de secours (SDIS).