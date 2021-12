Incendie chez Oril Industrie ce matin à Bolbec : deux employés blessés, dont un grièvement

🏭🔥🧐❔Message de ORIL Industrie – site de Bolbec - Feu dans batiment de production : incendie s'est déclenché dans un atelier entrainant un dégagement de fumées visibles de l'extérieur.Les équipes d'intervention sont sur place. @Sdis76 @Prefet76 @alertecauxseine

— Alerte Estuaire (@alertestuaire) December 10, 2021



L’hélicoptère de la sécurité civile, Dragon76, a été engagé ainsi qu’une équipe du service mobile d’urgence et de réanimation.Cinquante sapeurs-pompiers et vingt-cinq engins, dont deux équipes spécialisées en risques chimiques ont été mobilisés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis).Oril Industrie est une filiale du groupe pharmaceutique Servier. Elle produit des principes actifs, un composé indispensable à la fabrication de médicaments.Le site de Bolbec est classé Seveso seuil haut.