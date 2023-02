Incendie au 14ème étage d’un immeuble à Rouen : un enfant conduit au CHU

Les sapeurs-pompiers ont été appelés à intervenir ce dimanche 19 février vers 22 heures sur les Hauts-de-Rouen (Seine-Maritime) pour un départ de feu dans un immeuble de 15 étages, rue Galilée.



L’incendie s’est déclaré au niveau du palier et s’est propagé à deux appartements situés au 14e étage. Il a été éteint au moyen d’une lance.



Une quarantaine de locataires ont été impliqués dans ce sinistre pour lesquels un point de rassemblement a été mis en place par les secours. Un enfant ayant respiré des fumées a été conduit au CHU Charles-Nicolle.



Des moyens importants ont été mobilisés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) à savoir 43 sapeurs-pompiers et 19 engins.