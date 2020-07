Incendie à Vernon : les pompiers sauvent deux jeunes filles (16 et 2 ans) réfugiées sur un balcon

Parallèlement à l’extinction de l’incendie au moyen de deux lances, les sapeurs-pompiers ont secouru une jeune fille de 16 ans et une enfant de 2 ans qui s’étaient réfugiées sur un balcon. Ils ont de même pris en charge la locataire de l’appartement, âgée de 60 ans, et une autre femme de 57 ans qui a été victime d’un malaise.



Plus ou moins incommodées par les fumées, les quatre victimes ont été transportées pour examen au centre hospitalier de Vernon, indique à infoNormandie un officier du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



D’après les premières constatations, le feu serait parti de la salle de bain pour une raison que l’enquête va devoir établir.