Incendie à Muzy (Eure) : Incommodés par les fumées, deux adultes et deux enfants conduits à l'hôpital

L'incendie sétait propagé à une partie de la toiture de l'habitation quand les sapeurs-pompiers de Nonancourt et de Chavigny-Bailleul, renforcés par ceux de Dreux (Eure-et-Loir) sont arrivés. Les moyens déployés ont alors permis de stopper rapidement la propagation et de circonscrire le sinistre.



Quatre des cinq personnes présentes dans la maison, ont été légèrement intoxiquées par les fumées : une femme de 52 ans, un homme de 27 ans et deux enfants de 2 et 3 ans. Tous ont été transportés vers le centre hospitalier de Dreux. Seul un homme de 52 ans a refusé son transport à l'hôpital.



Les sapeurs-pompiers ont procédé au bâchage de la toiture endommagée avant de quitter les lieux.