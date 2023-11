Incendie à Fécamp : l’école Jean-Macé fermée jusqu’à vendredi annonce la mairie

Dans un premier temps, la mairie a demandé aux parents de garder les enfants chez eux pour toute la journée.



Finalement, pour des raisons de sécurité et sur recommandation des services de secours et de l’Education nationale, il a été décidé de procéder à la fermeture de l’école Jean-Macé (maternelle et élémentaire) « jusqu’au vendredi 1er décembre inclus afin de mettre en sécurité les lieux et réaliser différents diagnostics ».



Les parents de chaque élève de l’école seront contactés par le service Éducation - Jeunesse de la Ville de Fécamp, a précisé la mairie sur sa page Facebook.