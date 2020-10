Il sort une batte de baseball de son pantalon lors d’un contrôle de police au Havre

Dans son sac, les gardiens de la paix découvrent un marteau brisé vitre. L’homme, âgé de 30 ans et domicilié à La Rivière-Saint-Sauveur, dans le Calvados, assure que la batte de baseball était entreposée chez sa grand-mère mais que cette dernière ne veut plus la voir chez elle. Quant au marteau, il affirme l’avoir trouvé dans la rue.



Des explications qui n’ont pas convaincus les policiers qui l’ont interpellé pour port d’armes. Le mis en cause a été laissé libre à l’issue de sa garde à vue. Il s’est vu notifier une ordonnance pénale (200€ d’amende).