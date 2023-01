Il grille un feu rouge devant les policiers et refuse d'obtempérer à Caudebec-lès-Elbeuf

Pas pour bien longtemps encore : un comité d'accueil a été mis en place un peu plus loin, à l'intersection de la rue Jean-Jaurès, par un autre équipage de police. A son arrivée, les forces de l'ordre ont alors déployé sous ses roues le dispositif d'interception des véhicules automobiles (DIVA), une sorte de herse appelée aussi « stop stick » qui a eu pour effet immédiat de crever les quatre pneus.



Bien obligé de s'arrêter, le fuyard a été interpellé pour refus d'obtempérer et conduite malgré l'annulation de son permis. Emmené à l'hôtel de police, il a refusé de se soumettre au dépistage d'alcoolémie et au prélèvement sanguin.



Un des passagers du véhicule a été placé en dégrisement pour ivresse publique manifeste, quant à la passagère est a été laissée libre après audition.