Il emprunte la voiture de sa mère et percute un poteau électrique en pleine nuit près de Rouen

Le jeune homme, qui aura bientôt 18 ans et son copain de 18 ans et demi, domicilié à Igoville, ont abandonné la voiture accidentée sur place et sont rentrés à pied.



Grâce à la plaque d'immatriculation, les policiers ont rapidement identifié la propriétaire, une habitante du Houlme. Son fils n'a fait aucune difficulté à reconnaître qu'il avait bien emprunté le véhicule et qu'il le conduisait au moment de l'accident.



Les deux mis en cause ont été interpellés pour être auditionnés dans le cadre d'une garde à vue.



La remise en état du poteau par Enedis devait permettre de rétablir le courant dans la journée.