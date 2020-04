Il abandonne sa passagère blessée et sa voiture accidentée et s’enfuit à pied, près de Rouen

Une Peugeot 307 a terminé sa course sur le trottoir après avoir percuté le terre plein central, rue des Essarts à Grand-Couronne (Seine-Maritime).



L’accident s’est produit dans la nuit de mercredi à ce jeudi vers 1 heure du matin. Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule, seul en cause. Pour une raison encore inexpliquée. Sa passagère a été blessée et transportée au CHU de Rouen. Elle a indiqué souffrir de douleurs lombaires.