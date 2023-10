Hold-up à Oissel : le gérant d'un tabac-presse se bat avec le braqueur qui prend la fuite

L'auteur d'un braquage dans un tabac presse de Oissel (Seine-Maritime) est activement recherché par la police de Seine-Maritime.



Les faits se sont déroulés lundi 16 octobre, vers 7 heures du matin, au moment de l'ouverture d'un bureau de tabac, situé rue Maurice-Revert, à l'angle de la rue du Maréchal-Foch À cet instant, alors que deux clients attendaient devant la porte, un homme, ganté et le visage dissimulé par une casquette et un sweat à capuche, a fait irruption dans le magasin et a pointé son arme de poing en direction du gérant, âgé de 51 ans.