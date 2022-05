Haro sur l'alcool au volant en Seine-Maritime : huit conducteurs sanctionnés en quelques heures

Dans la plupart des accidents graves et souvent mortels qui se sont produits ces dernières semaines en Seine-Maritime, la vitesse et l'alcool étaient en cause. Un phénomène contre lequel les services de police du département ont décidé de combattre en renforçant les contrôles, à toute heure du jour et de la nuit.



La mesure a déjà porté ses fruits : en vingt-quatre heures pas moins de huit conducteurs ont été sanctionnés pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à Fécamp, Rouen et Le Havre.