Grève contre la réforme des retraites : les perturbations attendues en Seine-Maritime ce jeudi 19 janvier

Pour les mêmes raisons, et afin de minimiser l'impact de ce mouvement sur le public, la communauté Caux Seine agglo indique avoir sollicité Véolia, son délégataire en charge de la collecte des déchets ainsi que Caux Seine mobilités, en charge des services de transports publics de voyageurs.



Collecte des déchets



L’agglomération a transmis à Véolia un circuit de priorité de collecte à assurer : établissements de santé, centre-ville, rues piétonnes…



Les secteurs géographiques qui seront impactés avec certitude par ces perturbations seront les suivants :



Triquerville, Touffreville-la-Câble, Auberville-la-Campagne, Notre-Dame-de-Gravenchon (partiellement), La Frénaye (partiellement).



Ces perturbations auront lieu uniquement sur les tournées de collecte du jeudi 19 janvier.



Sur les secteurs non collectés, un rattrapage sera assuré par Véolia, le samedi 21 janvier 2023.

Chaque usager concerné est donc invité à présenter ses déchets à la collecte le vendredi 20 janvier au soir.



D’autre part, le service de déchetterie sur l’ensemble du territoire de Caux Seine agglo n’est pas impacté par le mouvement de grève et fonctionnera dans des conditions habituelles.



Mobilités et transports



Le plan de transport Rezo’Bus est maintenu à l’identique, sans perturbation, sur l’ensemble du territoire de Caux Seine agglo.