Grêle, vent et averses : la Seine-Maritime et l'Eure placés en vigilance orange orages

Le Seine-Maritime et l'Eure, au même titre que les trois autres départements normands (Calvados, Manche, Orne), sont placés en vigilance orange "orages" à compter de ce mercredi 23 août en début de nuit et jusqu'à demain, jeudi après-midi.



Une dégradation pluvio-orageuse active dans le cadre d’un front orageux est attendue dans les prochaines heures.



En Seine-Maritime, en milieu de nuit, une première salve orageuse présentera un faible risque de grêle avec des rafales sous averses autour de 70 à 80 km/h et une activité électrique soutenue, indique la préfecture du département.



En fin de nuit et dans la matinée de demain jeudi, une deuxième salve se déplacera du sud-ouest au nord-est avec une activité électrique plus forte que la première, accompagnée de grêlons qui pourront atteindre localement plusieurs centimètres de diamètre, et de rafales de vent de 80 à 90 km/h voire localement 100 km/h. Les intensités pluvieuses sous les orages pourront atteindre 30 mm en quelques heures.



« Ces orages sont susceptibles de provoquer localement des dégâts importants, notamment sur l'habitat léger et les habitations provisoires. Des inondations de caves et points bas peuvent également se produire très rapidement », met en garde la préfecture.