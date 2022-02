Gravigny : un jeune de 14 ans roué de coups par les voleurs de son téléphone portable

Des qu’ils ont été alertés, les policiers se sont lancés à la recherche des agresseurs. Repérés un peu plus tard, ces derniers ont pris la fuite à la vue des forces de l’ordre.



L’un d’eux, âgé de 14 ans et domicilié à Gravigny, a été rattrapé et interpellé. Il a nié une partie des faits lors de son audition. Le mis en cause a été remis à son civilement responsable et devra se présenter le 15 mars prochain au palais de justice en vue d’une mesure de réparation pénale.