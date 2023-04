Gravigny. Deux hommes en garde à vue pour violences conjugales réciproques

Deux hommes, qui vivent en couple à Gravigny (Eure), ont été placés en garde à vue dans la nuit de dimanche à lundi, au commissariat d'Evreux. Aux environs de minuit et demi, les policiers ont été appelés à intervenir à leur domicile, avenue Aristide-Briand, suite à un signalement pour des violences réciproques et échanges de coups.



Les protagonistes, un homme de 25 ans et un autre de 57 ans, étaient fortement alcoolisés : le plus jeune avait plus de 1,70 g d'alcool dans le sang, son compagnon a été dépisté à l'éthylomètre avec un taux de 1,32 g.



Tous deux ont été placés en dégrisement puis en garde à vue pour violences volontaires aggravées avant d'être entendus pour s'expliquer sur les raisons de cette violente dispute. Ils ont été finalement remis en liberté, mais devront effectuer un stage de sensibilisation aux violences conjugales intrafamiliales le 10 octobre prochain.