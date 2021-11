Grand excès de vitesse en Seine-Maritime : deux voitures et une moto confisquées par les gendarmes

Le week-end précédent, ces mêmes gendarmes avaient sanctionné, pour les mêmes raisons, un motard et un automobiliste qui roulaient à plus de 160 km/h sur la route départementale 926 où la vitesse est pourtant limitée à 80 km/h.



Le contrôle avait eu lieu à Ypreville-Biville, entre Fécamp et Yvetot, samedi 23 octobre vers 10h50. Une moto Honda 900 CDR a été interceptée par les motards de la gendarmerie après avoir été contrôlé à 169 km/h (160 km/h retenus). Son conducteur est un homme de 48 ans, domicilié dans une commune du Pays de Caux et chauffeur-routier de son état. Il s'est vu notifier une rétention immédiate du permis et la mise en fourrière de son engin.



Au même moment et au même endroit, le conducteur d'une Porsche Panamera a connu les mêmes déboires : il a été contrôlé à 171 km/h (162 km/h retenus). Même punition pour lui et son bolide.



Les gendarmes du PMO de Saint-Romain-de-Colbosc suspectent le pilote de la moto et celui de la voiture de faire la course à ce moment-là.