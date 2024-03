Grand-Quevilly. Le vendeur d'une motocross frappé avec une machette et une arme de poing par des voleurs

A l'heure fixée, le propriétaire du deux roues, accompagné d'un ami, est arrivé sur place au volant d'une camionnette contenant la moto. Au même moment, le supposé acheteur s'est présenté et a prétexté aller retirer de l'argent à un distributeur.



C'est alors qu'un deuxième homme, un complice, a fait irruption et a menacé avec une arme de poing le vendeur, avant de lui asséner un violent coup de crosse au niveau de la tête. La victime s'est effondrée au sol. Ses agresseurs se sont ensuite acharnés sur le jeune homme, le frappant avec une machette à multiple reprise au niveau des mains et des doigts et à l'arrière du crâne. Apeuré, l'ami de la victime s'est enfui.