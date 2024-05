Grand-Quevilly. Il fréquentait deux femmes en même temps : elles se vengent en vandalisant son fourgon

Un équipage de la brigade anticriminalité arrive sur place et constate, en effet, que les quatre pneus du véhicule sont crevés, les enjoliveurs sont arrachés et les essuies glaces tordus.



Les policiers font des recherches et retrouvent sans tarder les auteurs, deux femmes, à bord d’une voiture en stationnement. Interrogées. Elles reconnaissent être à l’origine des dégradations. Elles expliquent leurs motivations : elles confient que le propriétaire du fourgon est un homme qui entretient discrètement une relation amoureuse avec chacune d’elles. Se sentant trahie, elles ont alors décidé de lui faire payer son indélicatesse.