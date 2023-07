Gens du voyage : plus d’un millier de caravanes installées en Seine-Maritime

Le principe de l’accueil des gens du voyage relève de la responsabilité des communes. La loi du 7 août 2015 a créé une compétence obligatoire d’accueil des gens du voyage aux intercommunalités, désormais en charge de ces questions.



En juillet 2020, un schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage a été approuvé pour la période 2020-2025 « afin de répondre aux besoins de ces citoyens français itinérants et d'assurer notamment les conditions de sécurité des passages estivaux ».



Ce schéma tenant compte des besoins en la matière prévoit notamment des aires permanentes d’accueil et cinq aires de grand passage à l’échelle du département.