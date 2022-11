Gare de Rouen : le voyageur fraudeur caillasse les agents de sécurité et s'allonge sur les rails devant un train

L'homme, manifestement déterminé à faire front, s'est ensuite allongé sur les rails devant un train de voyageurs. Il a donc fallu l'intervention des forces de l'ordre pour dénouer la situation.



Dépêchés sur place, des policiers du groupe de sécurité de proximité (GSP) sont parvenus à déloger le perturbateur qui refusait toujours de quitter les voies. Ils l'ont tiré laborieusement par les bras et interpellé pour "entrave à la circulation d'un train" et "violences volontaires sur personnes chargées d'une mission de service public".



Le mis en cause, un Afghan de 21 ans domicilié à Saint-Lô dans la Manche, a été placé en garde à vue.