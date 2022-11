Gare aux faux policiers : deux personnes âgées victimes de leurs agissements à Evreux

Le vieil homme ne s'est pas méfié davantage et les a laissés entrer pour inspecter le logement. Ce n'est qu'après leur départ qu'il aurait constaté la disparition de quelques bibelots.



Le même scénario s'est reproduit peu avant 17h30, dans le quartier Saint-Michel. Avec ces deux mêmes soi-disant policiers. La victime est également un octogénaire.



Si les recherches n'ont pas permis de retrouver les auteurs, âgés entre 30 et 40 ans, les enquêteurs de la Sûreté départementale disposent de quelques éléments, leur description physique notamment et le signalement de leur véhicule, une Passat Volkswagen immatriculée à l'étranger (en Roumanie ?).