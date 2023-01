Garde à vue pour le conducteur arrogant, ivre et sans permis à Grand-Quevilly

Invité à présenter ses papiers et celui du véhicule, l'automobiliste, né en 1986 et domicilié à Saint-Etienne-du-Rouvray a été obligé de reconnaître qu'il conduisait malgré l'annulation de son permis. De plus, il était visiblement en état d'ébriété. Il a d'ailleurs refusé de souffler dans l'éthylomètre, ce qui lui a valu d'être conduit à l'hôpital pour un prélèvement sanguin.



Le trentenaire a été interpellé puis placé en garde à vue après un passage par la cellule de dégrisement. Une procédure a été établie à son encontre pour défaut de permis, conduite en état d'ivresse, défaut de maîtrise et refus de se soumettre au dépistage d'alcoolémie.