Fuite de gaz souterraine à Yvetot : évacuation, confinement et rue fermée

La rue de l'Enfer à Yvetot (Seine-Maritime) a été fermée à la circulation, ce vendredi en milieu de matinée, à la suite d'une fuite de gaz souterraine sur la voie publique.



Les sapeurs-pompiers sont intervenus peu après 10 heures, sur le lieu d'un forage où lors de travaux une canalisation enterrée a été endommagée par un engin de terrassement. Conformément à la procédure gaz renforcée, un périmètre de sécurité de 50 mètres autour de la fuite a été établie entraînant la fermeture de la rue dans les deux sens et la mise en place d'une lance à incendie en protection.



Deux occupants d'une maison située à proximité ont été évacués et les autres habitants du secteur ont été invités à se confiner chez eux.



A 11h30, la fuite n'avait toujours pas été stoppée, indiquait l'officier de garde du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis27).