Fuite de gaz rue des Capucins à Rouen : deux habitations évacuées et deux commerces confinés

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce mardi après-midi rue des Capucins à Roen (Seine-Maritime) sur le lieu d'une fuite de gaz sur la voie publique. Une canalisation de 25 mm et de 21 millibars de pression a été arrachée accidentellement par un engin de terrassement.



Un large périmètre de sécurité de 50 mètres a été mis en place avec une lance à incendie en protection, le temps de localiser et de colmater la fuite. Par précaution, deux habitations ont été évacuées et deux commerces confinés durant une heure. Il n'y a pas de victime et aucun abonné n'a été impacté par la coupure.



La dizaine de sapeurs-pompiers présente sur place avec GrDF a procédé à des relevés de mesures afin de vérifier l'absence de poches de gaz.