Fuite de gaz dans un immeuble à Fécamp : 55 personnes évacuées

Un immeuble de trois étages, situé rue des Fossés au Roi à Fécamp (Seine-Maritime) a été évacué dans la soirée d'hier, lundi 21 aout, aux environs de 18h15. En cause, une fuite de gaz sur une conduite dans les parties communes qui a été rapidement localisée et neutralisée par les techniciens de GrDF.



Les sapeurs-pompiers ont mis en place un périmètre de sécurité et ont évacué par précaution les occupants de l'immeuble, soit cinquante-cinq personnes. Ces dernières ont pu réintégrer leur domicile au bout d'une heure, indique une source policière.