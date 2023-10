Fuite de gaz à Saint-Sébastien-de-Morsent : trois habitations évacuées

Une fuite de gaz s’est produite ce dimanche 8 octobre vers 13 heures rue du Bois Gencelin à Saint-Sébastien-de-Morsent (Eure).



Les sapeurs-pompiers dépêchés sur place ont pu localiser la fuite au niveau du 40, rue du Bois … sur une canalisation enterrée sous la voie publique.



Un périmètre de sécurité a été mis en place et les occupants de trois habitations, soit 8 personnes, ont été évacuées et regroupées à la salle des fêtes de la commune.



la fuite a été colmatée par les agents de GrDF.



Treize sapeurs-pompiers ont été engagés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27).