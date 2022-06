Freinage d'urgence : huit passagers d'un bus, dont cinq adolescents, blessés à Saint-Etienne-du-Rouvray

A leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont déploré huit blessés , cinq adolescents et trois adultes, Six d'entre eux, victimes de contusions ou de plaies superficielles ont été transportés au CHU de Rouen. Il s'agit d'une jeune fille de 13 ans, de deux garçons de 12 ans qui ont été transportés en urgence relative au service des urgences pédiatriques, d'un homme de 80 ans et de deux femmes de 33 et 30 ans.



Sur place, la police a procédé aux constatations d'usage et ouvert une enquête afin de déterminer ce qui s'est passé.



L'intervention qui a duré une heure et demie a mobilisé treize sapeurs-pompiers, plusieurs ambulances et un véhicule de secours routier.