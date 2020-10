Frayeur à la Poste d’Évreux : fortement alcoolisé, le client exhibe son couteau tout neuf

Arrivé à la Poste, il sort l’arme, fraîchement acquise (elle porte encore l’étiquette du prix) et l’exhibe fièrement devant la guichetière, sans aucunement la menacer, selon une source policière.



L’employée, qui connaît pourtant l’homme, prend alors peur et actionne discrètement le signal d’alarme. La responsable de la poste se précipite mais à la vue du couteau s’éloigne. La police arrive sur place et interpelle le quadragénaire qui explique avoir voulu simplement montrer sa dernière acquisition à la guichetière.