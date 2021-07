Foudroyée, une chaumière s’embrase à Octeville-sur-Mer : une octogénaire sauvée par un voisin

Quatre lances à incendie ont été mises en œuvre par la trentaine de sapeurs-pompiers présents sur place avec 11 engins, dont une équipe spécialisée en risques technologiques.



La propriétaire âgée de 84 ans a été évacuée de son logement par son voisin. Elle est saine et sauve. Elle a été relogée dans sa famille, la demeure n’étant plus habitacle en l’état.



Les sapeurs-pompiers étaient toujours sur place ce samedi matin et procédaient à l’assèchement de la cave.



L’origine du départ de feu est indéterminée.