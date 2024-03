Filouterie à Rouen. Les deux amies tentent de gruger le chauffeur de taxi

C’est en arrivant à Rouen que les choses se gâtent. Quand au moment de payer la course, la cliente - elle a 25 ans - déclare qu’elle n’a pas d’argent pour régler la note. Son amie, une mineure de 17 ans, est elle aussi sans le sou.



Acculées, les deux femmes vont alors descendre précipitamment du taxi et prendre la fuite en courant pour aller se réfugier dans le hall d’un immeuble, rue Jean-de-la-Virande où la plus âgée est censée être domiciliée.



Cette dernière est rattrapée par le taxi et retenue sur place jusqu’à l’intervention de la police. L’adolescente est quant elle interpellée dans la foulée par les forces de l’ordre.



Toutes deux ont été placées en garde à vue pour filouterie.