Feu vert de la préfecture de l'Eure : Burey, près de Conches-en-Ouche, aura son parc éolien

Les observations de la commission d'enquête ont été prises en compte par le porteur de projet, particulièrement en matière de protection de l'avifaune et des chiroptères, ainsi que de maîtrise sonore du parc éolien.



Par ailleurs, l'autorisation précédemment accordée pour la construction d'une piste d'atterrissage et de décollage privée à proximité, sur la commune de La Croisille, a été annulée, « afin de ne pas compromettre le projet de parc éolien d'intérêt public certain », précise la préfecture.