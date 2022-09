Feu de voiture électrique au sous-sol d'un immeuble à Rouen : 42 sapeurs-pompiers mobilisés

Le bilan définitif communiqué par les secours fait état de trente-quatre victimes dont trois en urgence relative transportées vers le CHU de Rouen et deux autres également en urgence relative dont le transport à l'hôpital n'a pas été nécessaire. Quarante appartements ont été privés d'électricité le temps des opérations de reconnaissance.



Des moyens importants ont été engagés par le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), à savoir : vingt engins et quarante-deux sapeurs pompiers ainsi que des spécialistes en exploration de longue durée et un groupe de commandement pour coordonner les opérations de secours.



