Feu de voiture à Pavilly : deux femmes choquées sont transportées au CHU de Rouen

Une voiture s’est enflammée aujourd’hui en milieu d’après-midi devant une habitation de la rue Eugène-Boudin à Pavilly (Seine-Maritime). Les flammes se sont propagées au bardage de la maison et à la toiture. Le sinistre a été circonscrit à l’aide d’une lance à incendie par les sapeurs-pompiers.



Choquées, deux femmes de 28 et 58 ans ont été prises en charge par les secours et transportées en état d’urgence relative au CHU de Rouen. Les occupants de l’habitation endommagée va être relogé dans sa famille.



L’intervention a mobilisé 19 sapeurs-pompiers et 5 engins.