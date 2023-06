Feu de toiture à Vexin-sur-Epte : deux occupants de la maison incommodés par les fumées

Un homme de 44 ans et une jeune fille de 14 ans ont été transportés en urgence relative à l'hôpital. Les deux victimes ont été incommodées par les fumées à la suite d'un incendie qui a embrasé la toiture de leur maison, dans la soirée d'hier samedi, rue Mabire à Forêt- la-Folie, un hameau de Vexin-sur-Epte (Eure).



Les secours sont arrivés vers 21 heures et ont déployé trois lances à incendie pour éteindre le feu et stopper sa propagation au reste de l'habitation de 125 m². L'intervention a nécessité l'engagement de dix-neuf sapeurs-pompiers, venus des centre de secours d'Etrepagny, Les Andelys, Louviers et Fleury-sur-Andelle. Les opérations d'extinction, de déblai et mise en sécurité de la maison sinistrée ont durée jusqu'à 8h30 ce dimanche matin.