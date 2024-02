Feu de sèche mains : le gymnase Rabelais à Maromme ferme provisoirement

Les sapeurs-pompiers sont intervenus, ce samedi peu avant 15 heures, au gymnase Rabelais à Maromme (Seine-Maritime).



A l’origine, il s’agissait d’un départ de feu au niveau d’un sèche mains dans des toilettes au premier étage. Le sinistre a été éteint par un particulier et le gardien au moyen d’un extincteur avant l’arrivée des sapeurs-pompiers, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Les deux hommes, d’une trentaine d’années, ont inhalé des fumées lors de l'extinction. Leur état, après bilan par les secours, n’a pas nécessité de transport vers un hôpital.



Le réarmement du système de sécurité incendie (S.S.I.) n'ayant pas été possible, le gymnase restera fermé le temps de la remise en service.



Dix sapeurs-pompiers et trois engins ont été mobilisés.