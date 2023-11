Feu de poids-lourd : la N 31 coupée dans les deux sens à Saint-Jacques-sur-Darnétal

D'importantes perturbations sont constatées ce mercredi soir sur la N31 à hauteur de Saint-Jacques-sur-Darnétal (Seine-Maritime) où le tracteur d'un poids lourd a pris feu. La route a été coupée dans les deux sens et une déviation locale a été mise en place pour une durée indéterminée, indique la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (Dirno).Les sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur les lieux, route de Gournay, peu avant 17h50. A leur arrivée, des flammes et de la fumée se dégageaient du tracteur d’un camion-citerne contenant de la crème liquide, relate la direction départementale d'incendie et de secours (Sdis76). Une dizaine de sapeurs-pompiers ont été engagés avec quatre engins pour combattre le feu à l'aide d'une lance à mousse.Pour des raisons de sécurité, et afin de faciliter l'intervention des secours, la N 31 (axe Rouen - Beauvais) a été coupée dans les deux sens sur une distance de 500 mètres.