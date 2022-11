Feu de pavillon en Seine-Maritime : une famille relogée, un homme incommodé par les fumées

Deux lances à incendie ont été mises en œuvre par la vingtaine de sapeurs-pompiers mobilisés avec huit engins.



Un homme de 36 ans, incommodé par les fumées, a été examiné sur place mais son état considéré en urgence relative n'a pas nécessité de transport à l'hôpital.



A 21h40, les opérations de refroidissement et de dégarnissage de la toiture se poursuivaient.



Les occupants du pavillon, un couple et son enfant de 3 ans seront relogés dans la famille, indique le centre départemental d'incendie et de secours (Codis).