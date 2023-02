Feu de matelas à Rouen : les deux occupants d'un appartement conduits au CHU

Les sapeurs-pompiers sont intervenus mercredi 22 février vers 16h30 rue Méridienne à Rouen (Seine-Maritime). A l'origine, un feu de matelas signalé dans un appartement au quatrième étage d'un immeuble. Le feu a été éteint au moyen d'une lance par les secours qui ont procédé ensuite à la ventilation des lieux.



Deux occupants du logement, blessés légèrement, ont été pris en charge et transportés aux urgences du CHU Charles-Nicolle. Ils devront être relogés dans leur famille, le temps de la remise en état de l'appartement endommagé.



Le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a dépêché sur place seize sapeurs-pompiers avec six engins.