Feu de garage à Hecmanville (Eure) : un homme et deux enfants transportés à l'hôpital de Bernay

Un homme de 35 ans et ses petits garçons de 3 et 7 ans ont été légèrement blessés après avoir inhalé des fumées, provenant d'un feu de garage, dont l'origine est ignorée.



Il était un peu plus de 22 heures, ce lundi 1ᵉʳ avril, quand les sapeurs-pompiers ont été appelés à intervenir clos de la Chaussée à Hecmanville, une commune de l'Eure située entre Brionne et Bernay.