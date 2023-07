Feu de cuisine dans un kebab à Rouen et de poubelles à Duclair

Deux incendies ont éclaté dans la nuit de vendredi à samedi 1er juillet dans la métropole de Rouen, sans pouvoir faire de lieu avec les violences urbaines qui secouent l'agglomération depuis trois nuits.



Les sapeurs-pompiers sont d'abords intervenus un peu avant 2 heures, rue Verte dans le quartier de la gare SNCF à Rouen. A leur arrivée sur les lieux, ils ont été confrontés à un feu de cuisine dans un établissement de restauration de type kebab. Le mobilier était embrasé à l'intérieur du restaurant. Une lance a suffi pour venir à bout des flammes.



Aucun blessé, mais une mesure de chômage technique est à prévoir pour les deux gérants, relate le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) Treize sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec trois engins.



Plus tard dans la nuit, à 4h40, à Duclair, un feu de poubelles s'est propagé au sas de 5m² d'un restaurant situé quai de la Libération et jouxtant la crêperie au Fil de l'Eau. Le feu a été éteint au moyen d'une lance à incendie par la quinzaine de sapeurs-pompiers engagés avec quatre engins.



Il n'y a pas eu de victime.