Feu de cuisine au deuxième étage d’un immeuble au Havre (Seine-Maritime)

Une dizaine de sapeurs-pompiers (et trois engins) sont intervenus ce mercredi matin, vers 10 heures, pour circonscrire un début d’incendie dans un immeuble au Havre (Seine-Maritime).



Le feu, dont l’origine est inconnue, s’est déclaré dans la cuisine d’un appartement au deuxième étage de l’immeuble qui en compte trois, 1, rue Michelet. Il a été rapidement éteint au moyen d’une lance et n’a fait aucune victime. Aucun relogement n’est prévu, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



L’intervention n’a pas nécessité d’évacuation.