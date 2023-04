Feu de cuisine au château des Groseilliers à Ecrainville, en Seine-Maritime

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce jeudi 27 avril, peu après 15h30, pour un départ de feu au château des Groseilliers à Ecrainville (Seine-Maritime). A leur arrivée sur les lieux, ils ont constaté que le feu s'était propagé par l'extérieur aux combles de la demeure, générant un dégagement important de fumée.



Des moyens importants de lutte contre l'incendie sont engagés, soit 20 engins et 39 sapeurs-pompiers, dont un poste de commandement. Les secours procèdent en ce moment à des actions de reconnaissances et à l'extinction du sinistre.



Le bilan provisoire communiqué par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) ne fait pas état de victime.



Plus d'infos à venir