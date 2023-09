Feu de cuisine au Petit-Quevilly, neuf victimes prises en charge par les secours

Un incendie s’est déclaré ce mercredi 6 septembre vers 10 heures dans un appartement situé au quatrième étage d’un immeuble qui en compte neuf, allée Paul-Gauguin au Petit-Quevilly (Seine-Maritime).



Il s’agissait d’un départ de feu au niveau de la cuisine. le bilan définitif fait état de neuf victimes prises en charge par les secours et transportées en urgence relative vers le CHU Rouen, l’hopital Saint-Julien et la clinique de l'Europe.



La locataire de l'appartement sinistré va être relogée par sa famille.



Vingt-sept sapeurs-pompiers et onze engins ont été mobilisés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).